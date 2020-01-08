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Выбор читателей за 7 января

Выбор читателей за 7 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 7 января.

Пропал мужчина, выехавший из Нерюнгри в Амурскую область

Поисково-спасательный отряд «Амур» распространил информацию о поиске мужчины. Перед Новым годом он выехал из Нерюнгри в сторону Амурской области на автомобиле «лексус». С тех пор его никто не видел.

В Ленинградской области при падении с высоты погибла благовещенка

Во Всеволожском районе выясняют обстоятельства гибели 28-летней женщины, жительницы города Благовещенска Амурской области. Тело обнаружили ночью 6 января на газоне возле многоэтажного дома в Ново-Девяткино.

В Хабаровском крае погиб малыш, оставленный родителями на балконе

В Николаевске-на-Амуре от переохлаждения погиб малыш, которому не было и года. Тело ребенка обнаружили 5 января. По предварительной информации, родители оставили мальчика на балконе.

Ирина из России стала миллионным пассажиром на таможне Хэйхэ

Число въезжающих и выезжающих пассажиров через контрольно-пропускной пункт в Хэйхэ превысило миллион. Этот показатель является рекордным с 2013 года.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    27 минут назад

    АИ вы подконтрольные власти сми, поэтому вы освещаете только то что выгодно власти!!!

    И г-н губернатор вам должен дать премию или грант за это, что вы верно служите власти и освещаете только то что власти выгодно. А это говорит о том что вы не журналисты, а просто пиарщики власти!!! Ну здесь вам бог судья!!!

    Работайте в том же духе и зарплата вам вращмере двадцать тыс будет обеспечена. Вы АИ работаете на власть и кодекс журналиста вы не знаете, а если и знаете то его не соблюдаете, а следовательно вы не то что независимые, вы просто прихлебатели.!!!

    И если мое это мнение забаните, то это будет подтверждением моих высказыванием!!!

    Наберитесь смелости и осветите события все, а не те которые выгодны власти.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    26 минут назад

    Патриот, спать пора))).

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    22 минуты назад

    Согласен пора спать!!!

    Но есть одно но, невозможно спать когда вокруг лож и лицимерие.

  • V.M.

    V.M.
    20 минут назад



    вокруг лож и лицимерие



    Патриот должен знать родной язык

    ложЬ и лицЕмерие.

    Исправьте, пока есть еще 20 минут.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    14 минут назад

    Как говорится не ошибается тот кто не работает.

    Поэтому над этим парится не буду. Кому надо то мысль и так поймет.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    9 минут назад

    Amurskiy patriot

    Согласен пора спать!!! Но есть одно но, невозможно спать когда вокруг лож и лицимерие.



    с этим надо в церковь или в кабак... но вряд ли на форум.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    3 минуты назад

    Дмитрий1 я к вам обращаюсь!!!

    Не надо мне указывать куда мне идти!!!

    Если мои мысли вам не нравятся то парируйте, а то что вы здесь делаете и мне на что то указываете то это все на что вы способны!!!

    Правда глаза колит???

    Если колит, то сладких снов могу вам пожелать!!!

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