Выбор читателей за 7 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 7 января.

Поисково-спасательный отряд «Амур» распространил информацию о поиске мужчины. Перед Новым годом он выехал из Нерюнгри в сторону Амурской области на автомобиле «лексус». С тех пор его никто не видел.

Во Всеволожском районе выясняют обстоятельства гибели 28-летней женщины, жительницы города Благовещенска Амурской области. Тело обнаружили ночью 6 января на газоне возле многоэтажного дома в Ново-Девяткино.

В Николаевске-на-Амуре от переохлаждения погиб малыш, которому не было и года. Тело ребенка обнаружили 5 января. По предварительной информации, родители оставили мальчика на балконе.

Число въезжающих и выезжающих пассажиров через контрольно-пропускной пункт в Хэйхэ превысило миллион. Этот показатель является рекордным с 2013 года.