Гороскоп 8 января: Скорпионам стоит избегать приключений, а Рыбам стоит уделять больше внимания близким

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Основной проблемой этого в целом благополучного дня является возникновение ситуации, при которой Овнам придется отказаться отличных планов, от общения с детьми и семьей ради профессиональных интересов и карьеры. Вам будет казаться, что все вмешиваются в вашу личную жизнь и лишают Вас свободы действий.

Телец. Благоприятный день для Тельцов, занимающихся преподавательской деятельностью, учебой или воспитанием. Вероятно улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта. Возможно, во второй половине дня Вам придется пересмотреть планы или изменить приоритетные направления. Люди творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного.

Близнецы. Жизненный потенциал на высоком уровне. Одинокие Близнецы могут привлечь к себе пристальное внимание особ противоположного пола, однако знакомство скорее всего окончится ссорой или взаимным раздражением.

Рак. Неожиданное известие может заставить Вас пересмотреть намеченные планы. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам — возможно, Вы принимаете желаемое за действительное. Постарайтесь вести себя сдержанно.

Читайте также

Гороскоп 6 – 12 января: Девам стоит побездельничать, у Козерогов исполнится желание

Лев. День символизирует постижение вечных истин, проявление творческого потенциала. Возможно новое знакомство, которое внесет изменение в Ваше миропонимание. Вероятна успешная творческая деятельность. Не рекомендуется употребление спиртных напитков, посещение массовых мероприятий.

Дева. Противоречивый, двойственный день. Радости и неудачи станут чередоваться, посему не расслабляйтесь и не подставляйте неудачам спину.Не исключено, правда, что именно сегодня обострятся отношения с домашними по вине Дев. Они могут, накопив обиды, разрядиться, устроив домашним скандал. Постарайтесь найти другие способы для снятия напряжения.

Весы. День благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Чтобы успеть выполнить все задуманное, рекомендуется правильно распределить свое время. Если не потеряете решимости и блеснете отличной деловой хваткой, достигнете отличных результатов. Займитесь укреплением своего здоровья.

Скорпион. Пренебрежение дипломатией, стремление настоять на своем мнении негативно скажется на отношениях с партнером. Постарайтесь носить свою корону с большей скромностью. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или истощат энергию в пустых разговорах.

Читайте также

Гороскоп на январь 2020 года: Львам стоит научиться слушать, Водолеи продвинутся по карьерной лестнице

Стрелец. Планеты благоприятно настроены в отношении вашего бизнеса, и это нужно использовать. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, к каждому предложению. Планомерная деятельность на работе приведет к небольшим, но перспективным изменениям.

Козерог. Удержитесь на прежнем уровне, не расслабляйтесь — возможны неприятные события. К Вам могут обратиться давние партнеры по бизнесу с неожиданным предложением. Не стоит сразу соглашаться на сотрудничество, нужно трезво оценить ситуацию. Возможны обманы и предательство. Обратите внимание на обострение хронических заболеваний. Даже легкое недомогание может иметь серьезные последствия.

Водолей. День символизирует пробуждение сил природа, повышение энергетического потенциала. День, благоприятный для судебных разбирательств, оформления документов, организации частного бизнеса. Вероятна помощь и поддержка со стороны покровителей и партнеров. Всплеск эмоций и раздражительность могут вызвать в Вас желание нагрубить или обидеть кого-нибудь из живущих рядом. Нельзя отстаивать свои взгляды любыми средствами.

Рыбы. День благоприятный для восстановления старых связей и утраченного взаимопонимания. Сегодня Вы почувствуете уравновешенность и покой. Не стоит строить далеко идущих планов, нельзя проявлять высокомерие, отказывать в помощи окружающим. Мужчины должны уделить побольше внимания своим женщинам – матери, жене, дочери, сестре.

Астролог: Вальдемар Небоходцев