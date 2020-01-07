Шоу-балет «Александрия» в Рождество показал 3-летних учеников

Шоу-балет «Александрия» дал традиционный рождественский концерт, коллектив показывает праздничную программу 7 января вот уже 15 лет. Каждый раз выступление проходит с новым сюжетом, в этот раз в Рождество дети искали чудо. Впервые за всю историю концертов шоу-балет выпустил на сцену самых маленьких - 3-летних учеников.

Рождество – один из самых волшебных праздников, когда все ждут обновления и исполнения желаний. Как же тут и чуда не поискать – над этим вопросом задумалась сценарист Ирина Дариенко и написала одну историю. Она легла в основу большого праздничного концерта под названием «В ожидании чуда». Помогли в создании спектакля актеры из театральной студии «Дебют» и солистка Центральной детской школы искусств Мария Березкина.

Волшебная история собрала полный зал. Зрители увидели как уже известные номера «Метель», «Самовар», «Новогодняя сюита» так и новые – «Хлопья», «Домовые» и другие.

Впервые «Александрия» показала в рождественском концерте самых маленьких танцоров – 3-летних учеников. Начав заниматься с сентября, они показали себя уверенно на сцене и поводили хоровод вокруг елки.

2019 год для шоу-балета выдался ярким. Из недавнего – александрийцы выступили на обменном концерте международного фестиваля «Детство на Амуре», который проходил в Хэйхэ. Танцоры также принимают участие в городских и областных мероприятиях. За последние годы «Александрия» выросла: сейчас в коллективе занимаются 150 человек в возрасте от 3 до 16 лет.

«Мы готовимся к нашему 20-летию, оно у нас будет в мае. Хотим подготовить яркую, интересную программу, с новыми номерами, потом поехать на большой конкурс. Планов громадьё!» – рассмеялась художественный руководитель шоу-балета Татьяна Воронина.

Шоу-балет «Александрия» был создан в 1999 году, он действует при Общественно-культурном центре. «Александрия» работает в разных направлениях – от русского народного танца до брейк-данса. Хореографический коллектив за время своей деятельности завоевал немало наград на конкурсах, которые проходили как в России, так и за рубежом.