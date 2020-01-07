Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус». Злоумышленники под видом поздравлений с Новым годом могут рассылать ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами. Переход на такой ресурс несет риск для смартфона или компьютера, так как хакеры получают доступ к личным данным.

«Пользователи будут также подвергаться инвазивной рекламе и будут вынуждены предоставлять конфиденциальные личные данные или регистрироваться для подписки на нежелательные услуги», – отмечается в материале gizchina.com.

Как сообщают «Известия», риску подвержены смартфоны на Android и iOS.

18 декабря стало известно о новой уязвимости в работе WhatsApp. Так, пользователи приложения могли блокировать работу мессенджера на устройствах людей, с которыми они были в одном групповом чате.