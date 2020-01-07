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7января
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сегодня, 21:12 1

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Фото: iz.ru/

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус». Злоумышленники под видом поздравлений с Новым годом могут рассылать ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами. Переход на такой ресурс несет риск для смартфона или компьютера, так как хакеры получают доступ к личным данным.

«Пользователи будут также подвергаться инвазивной рекламе и будут вынуждены предоставлять конфиденциальные личные данные или регистрироваться для подписки на нежелательные услуги», – отмечается в материале gizchina.com.

Как сообщают «Известия», риску подвержены смартфоны на Android и iOS.

18 декабря стало известно о новой уязвимости в работе WhatsApp. Так, пользователи приложения могли блокировать работу мессенджера на устройствах людей, с которыми они были в одном групповом чате.

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#связь #технологии

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    «Пользователи будут также подвергаться инвазивной рекламе и будут вынуждены предоставлять конфиденциальные личные данные или регистрироваться для подписки на нежелательные услуги»

    Это как? Я сам должен регистрироваться на неизвестном ресурсе? Для кого это все? Для идиотов-американцев?

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