В России решают, по каким правилам должны ездить на гироскутерах и самокатах

В России продолжают обсуждать ограничения, которые могут ввести для владельцев самокатов, сигвеев, гироскутеров, электросамокатов и моноколес. Ранее в правительстве РФ представили проект по использованию таких средств передвижения. Правила езды на них могут пересмотреть.

Как сообщает «Российская газета», когда и если правительство отрегулирует эту проблему в правилах дорожного движения, тогда Госдума предусмотрит соответствующую административную ответственность, поскольку ПДД – постановление правительства, а Кодекс об административных правонарушениях РФ – федеральный закон.

Встает вопрос о замере скорости таких приспособлений и составлении протоколов. «Хотя надо признать, что все более многочисленные одно-двух- трехколесные электрические и прочие средства передвижения, не говоря уж о квадроциклах, минитракторах и других транспортных средствах, которые используют для передвижения по дорогам общего пользования, несомненно, нуждаются в законодательном регулировании, включая административную ответственность. Но пока только имеются первые и далеко не идеальные попытки такого регулирования», – говорит первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству ГД Вячеслав Лысаков.

В октябре 2019 года в правила дорожного движения предложили добавить нового участника – того, кто передвигается на «средствах индивидуальной мобильности». Под этим понятием как раз подразумеваются электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, а также роликовые коньки, скейтборды обычные самокаты и так далее.

Согласно предлагаемым правилам, если средство индивидуальной мобильности использует ребенок младше семи лет, то он должен передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов. Дети от семи до 14 лет могут ездить по велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам со стороны водителя. Лица, достигшие 14 лет, должны передвигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон. Скорость средств индивидуальной мобильности в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не должна превышать 20 километров в час.

Сейчас все пользователи таких устройств приравнены к пешеходам со всеми вытекающими отсюда обязанностями и ответственностью. А все возрастающая аварийность по их вине требует разработки для них специальные правила. Эксперты говорят, что это необходимо для того, чтобы, с одной стороны, обезопасить пешеходов, а с другой – защитить самих владельцев подобной техники. Необходимо, чтобы они знали и соблюдали правила дорожного движения. Но как это обеспечить, пока неизвестно. Непонятно также, кто и каким образом будет доказывать допущенные ими нарушения, и как самокатчики станут за них отвечать.

По мнению главы «Союза пешеходов» Владимира Соколова, даже 20 километров в час на тротуаре представляют опасность для пешеходов. Он также указывает, что некоторые представители этой техники оборудованы достаточно мощными двигателями, что позволяет приравнять их к мопедам. А для управления мопедами в России необходимо иметь права категории «М», которые можно получить только после обучения в автошколе и сдачи экзамена в ГИБДД. Поэтому, по мнению Соколова, можно разделить все эти средства передвижения в зависимости от мощности двигателя и предъявлять им соответствующие требования. В Германии на таких средствах можно передвигаться именно при наличии прав и страховки. При этом сами эти средства должны иметь регистрационные знаки и проходить техосмотр.