Телефонные мошенники продолжают атаковать амурчан

Полиция Амурской области напоминает амурчанам об опасности телефонного мошенничества. Жители области продолжают переводить деньги обманщикам. Так в Свободном на удочку мошенников попалась местная жительница. Она перевела неизвестным 30 тысяч рублей.

Горожанка выставила свой дом на продажу. Через некоторое время ей позвонила женщина и пообещала предоплату, попросив не продавать жилье до февраля. Затем предложила пройти к банкомату. «Потенциальная покупательница» сообщила, что якобы перевела 30 000 рублей потерпевшей в качестве задатка. Затем она попросила амурчанку осуществить операцию, суть которой последняя не поняла, но действия выполнила. На табло банкомата было указано о невозможности проведения операции. Тогда злоумышленница попросила вернуть ей задаток – снять через банкомат с карты потерпевшей 30 000 рублей и перевести их на номер телефона. Амурчанка выполнила действия, а потом поняла, что никто ей деньги на карту не переводил, а она перечислила злоумышленникам свои собственные сбережения. Потерпевшая обратилась в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления.

Полиция напоминает: пользуясь доверчивостью граждан, преступники представляются работниками различных социальных учреждений, благотворительных фондов или жилищно-коммунальных служб вводят людей в заблуждение, завладевают денежными средствами.

Одним из наиболее распространенных способов совершения мошеннических действий является обман по телефону. Человеку звонят и сообщают, что их родственник или знакомый попал в беду. Для решения проблемы необходимы деньги, которые следует доставить в определенное место или передать какому-либо человеку. Находясь в стрессовом состоянии, люди выполняют эти указания.

«Во-первых, не паникуйте, прервите разговор и перезвоните "попавшему в беду". Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации», – советуют в полиции.

Если звонящий назвался представителем правоохранительных органов, нужно спросить, из какого он отделения полиции, его должность и фамилию. «Также вы можете задать вопрос личного характера – например, попросите уточнить фамилию, имя, отчество или дату рождения родственника или знакомого, от лица которого вам звонят. Данная информация обычно неизвестна мошенникам», – отмечают полицейские.

Если на телефон пришло сообщение о том, что банковская карта заблокирована и предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации, не нужно звонить по указанному телефону.

Чтобы похитить денежные средства, злоумышленникам нужен номер карты и пин-код. «Как только вы их сообщите, деньги будут сняты с вашего счета. Не сообщайте реквизиты вашей карты. Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш пин-код, – предостерегают сотрудники правоохранительных органов. – Для того чтобы проверить поступившую информацию о блокировании, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка».

Также потерпевшими становятся граждане, которые, сменив телефонный номер, забывают отключить услугу «мобильный банк». В этом случае новый владелец абонентского номера получает доступ к управлению деньгами бывшего пользователя. При смене телефонного номера следует сразу отключить услугу «мобильный банк»

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо хранить пин-код отдельно от карты, не писать его на карте, не сообщать никому, даже родственникам. «Пользуйтесь только защищенными банкоматами. Немедленно блокируйте карту при ее утере. Храните свою карту в недоступном для окружающих месте. Не передавайте карту другому лицу, за исключением продавца (кассира). Рекомендуется хранить карту отдельно от наличных денег и документов, особенно в поездках. Требуйте проведения операций с картой только в вашем присутствии, не позволяйте уносить карту из поля вашего зрения», – рекомендуют полицейские.

Насторожиться следует, если кто-то – по телефону или интернету – пытается узнать данные банковской карты, пароли или другую персональную информацию. «Нужно прекратить общение и обратиться в банк по телефону, указанному на обратной стороне вашей банковской карты», – настаивают в полиции.

Телефоны вызова полиции: 02 с городского, 102 с сотового. Телефон доверия УМВД России по Амурской области: (4162) 59-40-59.