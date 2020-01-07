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7января
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сегодня, 17:40 0

Свободненские библиотеки получили новые книги

Свободненские библиотеки получили новые книги
Фото: gzt-sv.ru

Библиотеки Свободного получили большую партию новых книг. Об этом сообщили сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Свободного.

«Мы очень надеемся, что это станет доброй традицией – встречать Новый год новыми книгами», – написали библиотекари в своем инстаграм-аккаунте. И добавили, что отдел комплектования работал даже в праздничные дни, чтобы любой желающий смог взять почитать новинку сразу после каникул.

Сотрудники библиотечной системы поблагодарили за новогодний подарок отдел культуры администрации города и пригласили читателей посетить библиотеки, чтобы познакомиться с новинками, пишет Gzt-sv.ru.

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#культура #Свободный

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