Свободненские библиотеки получили новые книги
Библиотеки Свободного получили большую партию новых книг. Об этом сообщили сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Свободного.
«Мы очень надеемся, что это станет доброй традицией – встречать Новый год новыми книгами», – написали библиотекари в своем инстаграм-аккаунте. И добавили, что отдел комплектования работал даже в праздничные дни, чтобы любой желающий смог взять почитать новинку сразу после каникул.
Сотрудники библиотечной системы поблагодарили за новогодний подарок отдел культуры администрации города и пригласили читателей посетить библиотеки, чтобы познакомиться с новинками, пишет Gzt-sv.ru.
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