Столицей спартакиады городов Амурской области в 2020 году станет Тында

Финал спартакиады городов Амурской области 2020 года примет Тында. К этому мероприятию в северной столице Приамурья отремонтируют спортивные объекты.

Сообщение об этом опубликовано в инстаграм-аккаунте tynda_28rus: «Хорошие новости: Тынде выделят денежные средства на ремонт спортивных объектов ввиду проведения спартакиады в 2020 году».

«Готовится проект постановления губернатора Амурской области Василия Орлова о проведении в 2020 году финала спартакиады городов Амурской области в городе Тында», – постановление об этом подписал заместитель министра по физической культуре и спорту Амурской области Евгений Лобанов.

За годы проведения спартакиада городов Амурской области заслужила статус одного из самых ярких спортивных событий в регионе. В соревновании ежегодно принимают участие амурские спортсмены, любители физической культуры. Ежегодно спортсмены соревнуются в нескольких дисциплинах – легкая атлетика, волейбол, баскетбол, плавание, гиревой и городошный спорт.

Спартакиаду 2019 года принимал Белогорск.