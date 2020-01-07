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7января
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сегодня, 15:55 6

Благовещенск может войти в состав Свободного порта Владивосток

Благовещенск может войти в состав Свободного порта Владивосток
Фото: primamedia.ru

Правительство Росии сообщило о намерении расширения границ Свободного порта Владивосток. В плане законопроектной работы на 2020 год, опубликованном на официальном сайте кабмина, значится внесение изменений в статью 4 федерального закона «О свободном порте Владивосток».

Какие территории войдут в специальный режим, в документе не уточняется. Предполагается, что в Свободный порт Владивосток может войти Благовещенск.

Представить проект в правительство Минвостокразвития должно в феврале 2020 года. А к сентябрю одобренный законопроект правительство Дмитрия Медведева направит в Государственную думу. Время представления выбрано не случайно – традиционно в начале сентября во Владивостоке на острове Русский проходит Восточный экономический форум, и это самое время презентовать новый проект.

Также к сентябрю 2020 года правительство Дмитрия Медведева внесет в Госдуму законопроекты о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации – в части совершенствования управления территориями опережающего социально-экономического развития, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток, а также повышения эффективности инвестиционной деятельности на территории Дальнего Востока.

Как сообщает ИА PrimaMedia, федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Сначала особый режим распространялся на 15 муниципалитетов Приморского края, включая столицу региона. В 2016 году, по поручению президента России Владимира Путина, режим порто-франко был распространен на ключевые гавани Дальнего Востока: в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район). В июле 2018 года режим Свободного порта распространен на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    Кожемяко возвращается?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Ау, журналисты, исправьте название страны, ну стыдно же так бездумно писать...



    Правительство Росии



  • uslon

    uslon
    2 часа назад



    БЛАГОВЕЩЕНСК МОЖЕТ ВОЙТИ В СОСТАВ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК



    Может

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    года 4 тему обсуждают-а воз и ныне там

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    "России"

    Китайцы текст набирают?

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    У меня даже т4 не пропустило "Росию"

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