Семья амурчан Светличных в течение 14 лет приняла шестерых детей из детдомов

Благовещенская семья Анны и Сергея Светличных уже была многодетной до появления приемных детей. До 2003 года у Светличных было пятеро детей. После чего семья начала пополняться детьми из детского дома.

Первую приемную дочку Марию Анна и Сергей Светличные удочерили, когда ей было четыре года. Неравнодушные амурчане не смогли допустить, чтобы ребенка отдали из семьи опекунов в детдом, и забрали ее. Сейчас девушка учится в ДальГАУ.

Через полгода в семье Светличных воспитывали пятилетнего Владислава, который тоже оказался не нужен опекунам. Благодаря приемным родителям мальчик поправил здоровье и окончил музыкальную школу.

По стопам брата пошел Алексей, которого четырехлетним супруги Светличные усыновили спустя год после Влада. Второй приемный сын тоже посвятил себя музыке.

Через пять лет в семье появились сразу двое приемных ребят – четырехлетняя Катя и годовалый Андрей. Брат и сестра пострадали во время пожара, но благодаря приемным родителям ребята вылечились и теперь успешно занимаются спортом.

Три года назад Анна Сергей Светличные не остались равнодушны к судьбе 12-летнего Николая. «Коля был, как Маугли, нам пришлось его обучать элементарным вещам, социализировать. Он был трудным ребенком, но сейчас учится в школе, в этом году будет сдавать экзамены по окончании девятого класса», – рассказала Анна Светличная.

За свое неравнодушие к детям-сиротам Анна Светличная удостоилась медали второй степени «За заслуги перед Отечеством». В 2019 году женщину отметили на конкурсе «Поступки и люди», организованном Общественной палатой Амурской области при поддержке региональных властей. Женщина победила в номинации «Большое сердце».

Всего в Амурской области живут 2 610 замещающих семей. В них воспитывается 4 023 ребенка. В 636 приемных семьях растут 1 665 детей. Также в Приамурье 1 974 семьи взяли под опеку 2 358 детей. Без родителей остаются более 700 детей.

Как сообщает правительство Амурской области, для замещающих семей Приамурья предусмотрены различные виды социальной поддержки. В соответствии с региональным законом «О мерах социальной поддержки многодетных семей» приемным семьям, имеющим от трех и более детей, полагается ежемесячная социальная выплата в размере 30 % платы за коммунальные услуги, школьникам положено бесплатное питание (завтрак и обед). Кроме того, семья имеет право на ежегодную денежную выплату на приобретение комплекта детской одежды школьникам. Размер выплаты составляет 2 110 рублей.

Законом Амурской области «О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также о вознаграждении приемным родителям в Амурской области», установлена выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и в приемных семьях, в размере 7 194 рублей 05 копеек на каждого ребенка, проживающего в южных районах Дальнего Востока, и 7 929 рублей 38 копеек – на каждого ребенка, проживающего в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Размер выплаты приемным родителям составляет 6 088 рублей для южан и 6 596 рублей – для северян. Это сумма выплачивается на каждого ребенка.

По федеральному закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 17 479 рублей 73 копеек плюс районный коэффициент. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей с братьями или сестрами, пособие составит 133 559 рублей 36 копеек плюс районный коэффициент. Такую сумму выплачивают на каждого ребенка.