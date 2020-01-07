В Благовещенске на Святочном балу танцевали Гермиона и чародеи

В Городском доме культуры Благовещенска состоялся Святочный бал. Зал ГДК превратился в самую известную школу магии и чародейства – Хогвартс. Участники действа пришли на бал в образах персонажей саги о Гарри Поттере.

В зале вальсировали Гермиона Грейнджер, волшебники и чародеи, а также фантастические животные. «Всего участники бала исполнили 20 танцев с хвостиком. А это вам не палочкой махать!» – сообщили в инстаграм-аккаунте управления культуры администрации Благовещенска.

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Елена Котейко