В Амурской области женихи и невесты хотят зарегистрировать брак в «красивые» даты

Управление ЗАГС по Амурской области рассказало, что более 10 пар заявили о своем желании вступить в брак в «красивую» дату. Первая такая дата 2020 года – 20 января. При записи получится 20.01.20.

Несмотря на то, что 20 января в начавшемся году пришлось на понедельник, в ЗАГСах Приамурья уже принято более 10 заявлений у пар, желающих создать семью именно в этот день. Больше всего – в городе Зее, где на указанную дату подали заявления пять пар. Четыре пары заявлены в Благовещенске, две – в Белогорске.

Следующая «красивая» дата – воскресенье, 2 февраля, 02.02.2020. В этот день в Благовещенске пожелали скрепить свой союз узами брака четыре пары. В Свободном жених и невеста подали заявление на 29 февраля.

«Заявления принимаются не только на 20 февраля и, конечно, на другие даты, которые выбирают наши влюбленные пары. А вы уже выбрали дату вашей свадьбы?» – интересуются в инстаграм-аккаунте управления ЗАГС по Амурской области.