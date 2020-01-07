В Ленинградской области при падении с высоты погибла благовещенка

Во Всеволожском районе выясняют обстоятельства гибели 28-летней женщины, жительницы города Благовещенска Амурской области. Тело обнаружили ночью 6 января на газоне возле многоэтажного дома в Ново-Девяткино.

По данным «Конкретно.ру», погибшая была в черной футболке и розовых шортах. Вместе с 31-летним сожителем, уроженцем Приморского края, благовещенка снимала в этом доме однокомнатную квартиру. Со слов мужчины, девушка сидела на подоконнике жилой комнаты, расположенной на 18 этаже, и по неосторожности сорвалась.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Тем временем трагедию обсуждают в группе населенного пункта. Пользователи соцсети пишут, что в районе, где погибла благовещенка, подобные случаи в последнее время происходят раз в месяц.