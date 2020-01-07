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Пропал мужчина, выехавший из Нерюнгри в Амурскую область

Пропал мужчина, выехавший из Нерюнгри в Амурскую область
Фото: pixabay.com

Поисково-спасательный отряд «Амур» распространил информацию о поиске мужчины. Перед Новым годом он выехал из Нерюнгри в сторону Амурской области на автомобиле «лексус». С тех пор его никто не видел.

27 декабря 2019 Сергей Аркадьевич Караульных 1958 года рождения выехал из Нерюнгри в сторону Амурской области. Он был на автомобиле Lexus с номером Х 575 КР 14rus. Мужчина был одет в куртку темного цвета с капюшоном, синие джинсы. На голове была норковая шапка.

Всех, кто видел Сергея Аркадьевича, или знает, где находится он или его машина, просят сообщить об этом по телефонам: +7-914-581-01-57, +7-909-819-34-75.

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