Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам» (видео)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. На видео сняли, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры. При этом он назвал людей крепостными и холопами.

«Взяли – отходите», – слышен чей-то голос за кадром. Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади помимо денег он раздавал только что купленные сувениры и чебуреки. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», – перечислял депутат, раздавая тысячные купюры.

Эти его слова обсудят на комиссии Государственной думы по этике. Заседание планируют провести после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Отари Аршба.