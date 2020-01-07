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7января
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сегодня, 11:14 5

Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам» (видео)

Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам» (видео)
Фото: youtube.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. На видео сняли, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры. При этом он назвал людей крепостными и холопами.

«Взяли – отходите», – слышен чей-то голос за кадром. Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади помимо денег он раздавал только что купленные сувениры и чебуреки. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», – перечислял депутат, раздавая тысячные купюры.

Эти его слова обсудят на комиссии Государственной думы по этике. Заседание планируют провести после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Отари Аршба.

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#партии #происшествия #российская власть

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Комментарии
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  • brb

    brb
    1 час назад

    Что-то он интересное съел, уж больно увлечен процессом.

  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    40 минут назад

    На Жирика даже обижаться смысла нет, он как всегда угарает и хохмит. Что вот действительно закусывает - это люди. За калачик, за денежку, за блин с лопаты готовы в очереди стоять. Где собственное достоинство у них? Он всё верно говорит "Холопы". Это он ещё мягко выразился.

  • Энн

    Энн
    37 минут назад

    Повторяетесь, барин) Было же уже, было...

  • postal

    postal
    10 минут назад

    Ненуачо,в духе времени..."Макарошки жуйте,вам не должно государство,холопы"(с)...Чем он отличается от своих "оппонентов" теперь.Хотя,"деп закса -это круто"(с),а как там,в Москве?Еще круче?Вот и отношение такое.

  • OT

    OT
    4 минуты назад

    Едросовцы обиделись за демарш о холопах на Жирика. Он-же депутат госдумы, а госдума едросовская и значит от имени едро он холопам раздает деньги.

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