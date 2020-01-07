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7января
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сегодня, 10:45 5

Ирина из России стала миллионым пассажиром на таможне Хэйхэ

Ирина из России стала миллионым пассажиром на таможне Хэйхэ
Фото: russian.dbw.cn

Число въезжающих и выезжающих пассажиров через контрольно-пропускной пункт в Хэйхэ превысило миллион. Этот показатель является рекордным с 2013 года.

Как отмечает сайт «Партнеры», миллионным пассажиров стала гражданка России Ирина. Она прошла пограничный досмотр через коридор № 3 20 декабря. Таким образом, число въезжающих и выезжающих пассажиров через КПП Хэйхэ в 2019 году превысило миллион, что является рекордным показателем с того же периода в 2013 году.

Согласно статистике пограничного контрольно-пропускного пункта Хэйхэ, по состоянию на тот день количество пассажиров, пересекающих государственную границу через КПП Хэйхэ, достигло 1 001 210 человеко-раз, а в общей сложности насчитывалось более 47 200 переходов транспортных средств через границу.

Как сообщается, количество пассажиров на въезде и выезде через КПП Хэйхэ впервые превысило миллион в 2006 году, а достигло исторического максимума более чем 1,39 миллиона в 2008-м. С 2013 по 2018 годы количество въезжающих и выезжающих пассажиров все время колебалось ниже одного миллиона человек.

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#Китай #туризм

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Комментарии
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  • bhf28rus

    bhf28rus
    1 час назад

    МиллионНым

    пассажироМ

  • bhf28rus

    bhf28rus
    1 час назад

    МиллионНым

    пассажироМ

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    ахах, редактор инфы идиот

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Ирина-мильонщица...

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Да не, это Т9)))

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