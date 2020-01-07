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В Амурской области встретили Рождество

В Амурской области встретили Рождество

7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова. В Благовещенске сотни горожан встречали Рождество в храмах. Многие приходили с семьями.

Возле кафедрального собора и православного храма на Горького установили рождественские вертепы – сцены Рождества Христова.

Рождественскую божественную литургию в кафедральном соборе провел архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан. Поздравив прихожан с великим праздником, он пожелал всем любви, добра и мира.

В главном храме Приамурья провели народное славление – служители церкви и архиерейский хор исполнили духовные псалмы. Звук из собора транслировался наружу, создавая праздничное настроение. Выйдя на улицу, прихожане и прохожие поздравляли друг друга с Рождеством.

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#культура #праздники #религия

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