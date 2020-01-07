В Хабаровском крае погиб малыш, оставленный родителями на балконе

В Николаевске-на-Амуре от переохлаждения погиб малыш, которому не было и года. Тело ребенка обнаружили 5 января. По предварительной информации, родители оставили мальчика на балконе.

По данным РИА Новости, погибшему мальчику было семь месяцев. Как уточняет следствие, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Николаевского-на-Амуре межрайонного следственного отдела. Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли предметы и вещи, имеющие значение для дела. «В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления», – сообщает краевое следственное управление.

Министерство здравоохранения края в Инстаграме опубликовало предупреждение: «Впереди еще несколько праздничных дней. Как показывает статистика, именно в это время на 25–30 % чаще регистрируются несчастные случаи бытового травматизма детей – ожоги, падения с высоты, травмы вследствие неправильного использования фейерверков и многое другое. Не допускайте нахождения ваших детей на улице без сопровождения известных вам взрослых. Не проходите мимо, если опасность угрожает любому другому ребенку – в зимний период потерявшийся или получивший травму на улице ребенок может очень быстро оказаться жертвой низких температур».