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Выбор читателей за 6 января

Выбор читателей за 6 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 6 января.

Благовещенский блогер Борода оплатил горожанам покупки в гипермаркете (видео)

Благовещенский блогер Владимир Борода устроил новогоднюю акцию, в ходе которой помог пожилым людям. В одном из гипермаркетов областного центра мужчина, облачившись в костюм Деда Мороза, оплатил пенсионерам их покупки.

Некоторых россиян ждет повышение зарплат

В 2020 году большинство российских работодателей планирует повысить заработную плату сотрудникам. Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату собираются около 80 %, среди компаний с иностранным капиталом – примерно 90 %.

В Благовещенске при столкновении авто пострадали люди (фото, видео)

Утро 6 января началось в Благовещенске с серьезного ДТП. Авария случилась в 08:40 в микрорайоне. В районе Институтской, 1, столкнулись два легковых авто.

83-летняя невеста и самые редкие детские имена: в амурском ЗАГСе подвели итоги года

В Амурской области зарегистрировали брак жених и невесты с разницей в возрасте в 44 года. За год в Приамурье родилась одна тройня и 98 двойняшек, причем сразу пять пар двоен зарегистрировали в Благовещенске. Итоги минувшего 2019 года подводит управление ЗАГС Амурской области.

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#Обзор #интернет #СМИ

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