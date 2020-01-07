Бензин в 2020 году должен дорожать «не быстрее инфляции»

В декабре 2019 года Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика» о ценах на топливо в новом году. Министр энергетики сообщил, что бензин будет дорожать не быстрее инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития общий рост цен в России в 2020 году составит около 3 %, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики – рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен в этом сегменте существенно отстает от темпов инфляции», – пишет Александр Новак.

В 2019 году при уровне инфляции 3,7– 4 % в октябре бензин и солярка подорожали в среднем на 2,7 %. По информации Росстата, в целом в России дизельное топливо больше чем на 1 % подорожало в январе 2019 года, а с февраля по май цены на ДТ снижались.

Александр Новак отметил, что никакие форс-мажоры, связанные с возможными скачками цен на нефть, не скажутся на бензине в России благодаря введению демпферного механизма. Его суть в том, что нефтяникам, отказавшимся от экспорта топлива в пользу поставок на российский рынок, компенсируется недополученная прибыль, если цены на бензин и дизельное топливо за рубежом были выше, чем у нас. В обратной ситуации они обязаны перечислить в бюджет часть своей сверхприбыли.

О том, что повышение цен на бензин в новом году не превысит темпов инфляции, заявляют и представители Федеральной антимонопольной службы. Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин в декабре сообщил, что на основе статистики, собранной в прошлые годы, можно утверждать, что «динамика цен на топливо в России близка к темпам инфляции, хотя бывают низкие периоды, бывают высокие».

В Амурской области последнее подорожание цен на топливо произошло в предновогоднюю неделю – с 23 по 29 декабря.

«За отчетный период зафиксирован рост оптовых цен почти всех видов топлива. Так, оптовая цена за 1 тонну бензина марки А-80 за неделю повысилась на 0,24 %. Оптовый бензин АИ-92 также подорожал у различных поставщиков, в связи с чем рост составил от 0,90 % до 1,44% к уровню предыдущей цены. Оптовая цена бензина АИ-95 также возросла на 0,54 %. Наибольший рост оптовой цены зафиксирован на дизельное топливо (зимнее). Повышение цены у некоторых поставщиков составило 3,55 %, что в денежном эквиваленте составляет увеличение цены в течение недели почти на 2 000 рублей за 1 тонну топлива», – говорится в сообщении управления ФАС по Амурской области.

Розничные цены на бензин и зимнее дизтопливо также повысились в конце декабря. В среднем повышение составило от 30 до 40 копеек за 1 литр топлива.