Гороскоп 7 января: Водолеи исправят ошибку, у Рыб сменится настроение

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня Вам покажется, что все образовалось, но это чувство обманчиво. Звезды рекомендуют сохранять осмотрительность в общении с начальством, коллегами. Ситуация может измениться к худшему в любой момент. Остерегайтесь новых знакомств. Новые контакты создадут в будущем множество проблем.

Телец. Напряженный день. Вероятно, события будут развиваться не совсем так, как Вы планировали. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы. Вы сможете переломить негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуется осторожность и взвешенность в общении.

Близнецы. День любви, прощения, покаяния. Постарайтесь завершить все начатые дела. Вероятно, женщин-Близнецов сегодня пригласят в гости. Не исключена романтическая встреча с человеком, который может стать предметом любви на многие месяцы, а может быть, и годы. Мужчинам-Близнецам противопоказано излишнее самокопание и погруженность в свои мысли.

Рак. Благоприятный день для Раков творческих профессий, особенно для театральных деятелей и преподавателей. Они смогут с блеском проявить себя, выразить все богатство своих чувств.

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Лев. Обстоятельства могут потребовать от Вас решительных действий или ответственных решений, однако результаты будут неудачными — велика вероятность ошибки или неверно истолкованной информации.

Дева. День корректировок долгосрочных жизненных планов, изменений в мировоззрении. Пересмотрите договора и отношения с партнерами, начальством. Возможно, что Вам следует отказаться от предложенной или начатой работы. Вероятно, что у Вас возникнет желание резко изменить все.

Весы. Благоприятный день для обращения к начальству с деловыми предложениями. Вероятно появление новой работы или партнеров. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Не исключено, что Вам все-таки придется немного изменить свои планы и общую стратегию действий.

Скорпион. Первая половина дня отмечена сомнениями и разочарованиями. Контакты с партнерами и вышестоящими должностными лицами затруднены. Не сдавайтесь, внимательно просчитывайте каждый шаг и действуйте по обстоятельствам, не доверяя советам доброжелателей. Общение с детьми сгладит негативные впечатления дня.

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Стрелец. Не исключено, что Вам повезет с выполнением накопившихся дел. Вследствие накопившейся усталости сегодня ваша активность может снизиться. Но не исключено, что Вы будете вынуждены побеспокоится об укреплении своего авторитета. Организуйте своим детям интересное представление, которое они могли бы запомнить надолго.

Козерог. Благоприятный день. Успех будет зависеть только от Вас самих. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны. Прежние разочарования и обиды позади, Вы снова ощутите прилив сил. В личной жизни должно быть все благополучно.

Водолей. Сегодня служебные дела потребуют от Вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, Вы сможете решить важные проблемы на работе, исправите старые ошибки.

Рыбы. Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Следует уладить старые дела, а смелые проекты оставьте на более подходящее время. Вполне возможно, что Вы немного приболеете. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Комфортно Вы будете чувствовать себя только в кругу друзей или домашних.

Астролог: Вальдемар Небоходцев