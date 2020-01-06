Власти Хабаровского края не считают нужным строить мост в Китай

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Власти Хабаровского края считают, что экономической целесообразности в строительстве моста через реку Уссури в пункте пропуска «Покровка – Жаохэ» на данном этапе нет в связи с тем, что возможности действующего пункта пропуска задействованы всего на треть.

Международный пункт пропуска через российско-китайскую границу «Покровка – Жаохэ» расположен на реке Уссури в Бикинском районе Хабаровского края. Это единственный круглогодичный речной пункт пропуска в регионе. Летом здесь работает речная переправа, зимой – понтонный мост.

Ранее хабаровские предприниматели заявляли о необходимости построить стационарный мост и модернизировать инфраструктуру с российской стороны. Стоимость строительства моста в Китай оценивалась китайской стороной примерно в 1 миллиард юаней, или 60 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Как пояснил глава края Сергей Фургал, вопрос строительства этого автомобильного моста в правительстве края обсуждался в 2015 и 2017 годах. Рассматривался масштабный проект по созданию логистического трансграничного коридора «Жаохэ – Бикин – Ульяновск», который может ускорить доставку товаров из Китая в западную часть России.

«В настоящее время при наличии значительного потенциала пропускной способности фактические объемы пропуска через границу в пункте пропуска "Покровка – Жаохэ" не превышают 30 % от проектной. То есть объективные экономические предпосылки для строительства автомобильного мостового перехода через Уссури отсутствуют», – сказал Фургал.