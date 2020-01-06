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6января
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Фото: pixabay.com

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек. Семь больных находятся в тяжелом состоянии. За здоровьем еще 163 человек наблюдают медики.

«По состоянию на 8:00 утра 5 января 2020 года неизвестная форма вирусной пневмонии диагностирована в нашем городе у 59 человек, состояние семи пациентов оценивается как тяжелое, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными, случаев смерти в результате этого заболевания не зафиксировано», – говорится в сообщении муниципального комитета города Ухань по делам здравоохранения, сообщает ТАСС.

Установлены 163 человека, имевшие близкие контакты с заболевшими. Они находятся под наблюдением врачей.

«До настоящего времени предварительные проверки не выявили четких свидетельств передачи [болезни] от человека к человеку или заражения медицинского персонала. Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром и другие заболевания дыхательных путей», – отмечается в документе.

Ведомство информирует, что специалисты работают над установлением возбудителей болезни и причин заболевания.

Как сообщало Амур.инфо, управление Роспотребнадзора по Амурской области усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу. Это связано с регистрацией в городе Ухань провинции Хубэй Китая случаев заболеваний пневмонией неизвестного происхождения.

Вспышка заболевания была зафиксирована в конце декабря. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов, сейчас он закрыт. Больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Всемирная организация здравоохранения попросила власти Китая предоставить дополнительную информацию о неизвестной болезни. В частности, ВОЗ хотела бы получить сведения о результатах лабораторных анализов и о «рассматриваемых диагнозах».

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#здоровье #Китай #медицина #происшествия

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    44 секунды назад

    надо приостановить все отношения-это опасно

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