Житель амурского села переделал личный автомобиль в пожарную машину

Фото: правительство Амурской области

Житель Ивановского района помогает бороться с огнем и заливает каток для детей при помощи модернизированного грузовика. Алексей Сопов, пожарный с 13-летним стажем, переделал личный автомобиль в пожарную машину.

Водовоз ЗИЛ 130 мужчина купил три год назад. Такую машину он выбрал специально, чтобы сделать ее полезной. Своими силами амурчанин полтора года назад переделал ее в пожарный автомобиль, купив раздаточную коробку и старый насос.

«Насос восстанавливал сам, чтобы моя машина стала полноценной рабочей единицей. После этого периодически начал помогать тушить пожары, особенно весной и осенью. При помощи машины могу не только потушить огонь, но и просто подвезти воду своим коллегам, чтобы они лишний раз не ездили заправляться, это позволяет сэкономить время», – рассказал Алексей Сопов.

Амурчанин признается, что к нему обращаются не только пожарные, но сами жители села. Иногда приходится спасать соседние постройки, пока коллеги борются с источником пожара. Грузовик Алексей Сопов использует и для того, чтобы заливать местный каток.

За помощь селу кандидатуру Алексея Сопова администрация Ивановского района подала на конкурс «Поступки и люди», организованный Общественной палатой Амурской области. В нем житель Ивановского района занял первое место в номинации «Во имя жизни», в которой отмечали тех, чья деятельность связана со спасением жизни других людей, предотвращением преступлений, аварий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в правительстве Амурской области.

«Конкурс нашел широкий отклик у амурчан и был поистине народным, участников выдвигали коллективы, друзья, родственники. Мы показали, сколько замечательных людей живет у нас в области, которые, не задумываясь, помогают другим, сколько замечательных семей, которые бережно хранят семейные традиции и ценности. Такие люди, как Алексей Сопов, напоминают остальным о бесценности доброго отношения друг к другу и являются примером, на который хочется равняться», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.