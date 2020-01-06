Благовещенск и Харбин могут установить побратимские отношения
В Харбине с официальным визитом находится делегация из Благовещенска. Ее возглавляет мэр амурской столицы Валентина Калита. В состав делегации входят руководители социальных структурных подразделений администрации.
5 января мэр Благовещенска Валентина Калита встретилась с мэром Харбина Сунь Чже. Они обсудили возможность установления побратимских отношений между городами, являющимися столицами двух пограничных регионов, сообщили Амур.инфо в администрации Благовещенска. Кроме этого, обсуждались вопросы сотрудничества между городами.
Также 5 января Валентина Калита встретилась с генеральным консулом России в Харбине.
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