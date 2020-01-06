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6января
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сегодня, 18:03 0

Перед Рождеством амурские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы

Перед Рождеством амурские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы
Фото: pixabay.com

6 и 7 января в Амурской области проходят мероприятия, посвященные Рождеству Христову. За порядком во время народных гуляний и ночных богослужений в церквях следят сотрудники полиции.

Правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы. Усиление продлится до 9 января 2020 года. В охране общественного порядка также задействованы сотрудники управления Росгвардии по Амурской области, представители добровольных народных дружин и казаки.

«Полицейские рекомендуют не забывать о сохранности своего имущества, не оставлять открытую настежь входную дверь, не злоупотреблять спиртным, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, соблюдать правила дорожного движения», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

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#праздники #работа

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