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сегодня, 17:27 1

Хабаровск собирается отказаться от использования целлофановых пакетов

Хабаровск собирается отказаться от использования целлофановых пакетов
Фото: amur.info

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил крупным торговым сетям в добровольном порядке отказаться от полимерного упаковочного материала. Несколько крупных торговых центров уже готовы пойти навстречу и начать большой проект по отказу от целлофановых пакетов в Хабаровске.

В 2019 году в Хабаровске провели 25 акций по раздельному сбору мусора. В них участвовали больше 10 тысяч человек. Всего собрали более 300 кубометров отходов. В Хабаровском крае около 20 компаний занимаются переработкой вторсырья. Также из края в Челябинскую область отправили более 5,5 тонны батареек. В Хабаровском крае элементы питания не перерабатывают, сообщили в инстаграм-аккаунте khabara_ru.

В комментариях к публикации подписчики переживают – что предложат взамен пластиковых пакетов. «Новое – хорошо забытое старое», – отмечают читатели, предположив, что вместо привычных пакетов будут бумажные кульки и плетеные авоськи. «Отказаться от пластика и вырубить сотни гектаров леса для бумажных пакетов. Э – экологичность», – иронизирует один из комментаторов.

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#Дальний Восток #торговля

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    7 минут назад

    Уже пару лет сам хожу по магазинам с сумкой, пакеты не покупаю, не беру. Идея правильная, но этого мало, пластиковая тара для целого ряда товаров, ее просто завались. Не будут производить и упаковывать в такую тару, то и пластикового мусора будет в разы меньше.

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