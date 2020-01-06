Хабаровск собирается отказаться от использования целлофановых пакетов

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил крупным торговым сетям в добровольном порядке отказаться от полимерного упаковочного материала. Несколько крупных торговых центров уже готовы пойти навстречу и начать большой проект по отказу от целлофановых пакетов в Хабаровске.

В 2019 году в Хабаровске провели 25 акций по раздельному сбору мусора. В них участвовали больше 10 тысяч человек. Всего собрали более 300 кубометров отходов. В Хабаровском крае около 20 компаний занимаются переработкой вторсырья. Также из края в Челябинскую область отправили более 5,5 тонны батареек. В Хабаровском крае элементы питания не перерабатывают, сообщили в инстаграм-аккаунте khabara_ru.

В комментариях к публикации подписчики переживают – что предложат взамен пластиковых пакетов. «Новое – хорошо забытое старое», – отмечают читатели, предположив, что вместо привычных пакетов будут бумажные кульки и плетеные авоськи. «Отказаться от пластика и вырубить сотни гектаров леса для бумажных пакетов. Э – экологичность», – иронизирует один из комментаторов.