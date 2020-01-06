Колядки, фигурное катание и хоккей с метлами: в Благовещенске празднуют Сочельник

Сегодня на площади Ленина прошёл большой праздник «Весёлое Рождество», его организовал Городской Дом культуры. В общей сложности, на сцене и интерактивных площадках участвовали около 150 артистов, в том числе сотрудники дома культуры, а также волонтеры.

В 13 часов на большой сцене показали театрализованную программу, рассказывающую о святках и колядках, встрече первой Рождественской звезды и весёлых гуляниях. Во время концерта артисты спускались «в народ» и водили хоровод со всеми желающими.

Спустя полчаса на площади заработали 9 интерактивных площадок, где можно было поучаствовать в святочных гаданиях, померять силу в новогоднем армрестлинге, выпить горячего чаю из настоящего самовара с пряниками - всё это было бесплатным.

Амурские казаки также поили всех чаем, развлекали и давали подержать в руках шашки, нагайки или бить в барабан. На площади проводились весёлые конкурсы, например, в одном из них можно было узнать, насколько успешным будет год. В ряд выставляли 12 поленьев, нужно было пройти над ними, не сбив ни одного. Если какое-то полено сбивалось, значит, этот месяц будет сложным.

Но главное внимание на площади было приковано к катку. На ледовом поле сначала выступили фигуристки - Александра Резник, Анжелика Ильина и Юлия Вилисова. Они показывали красивые программы, подготовленные специально для показа. Девочки занимаются на ледовой арене в ТРЦ «Острова» 1,5 года. Им преподают два тренера, приглашенных из Москвы и Оренбургской области. Затем на лед вышли 8 хоккеистов из команды «Амурские рыси», они показали хоккей с метлами. Вместо ворот у них были ёлочки, шайбу заменил мяч.

Зрители жарко аплодировали всем выступающим.

«С метлой сложнее управляться, чем клюшкой. Передачи сложные. Но это же весело! Вообще, такие праздники очень нужны, ведь люди приходят отдохнуть, порадоваться, встретиться и пообщаться. Это здорово!», - рассказал председатель правления организации «Амурские рыси» Александр Ильин.

Праздник на площади продолжался почти три часа.

Больше фото - в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.