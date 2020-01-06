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6января
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сегодня, 16:41 0

В Якутске выявлено 68 случаев заболевания корью

В Якутске выявлено 68 случаев заболевания корью
Фото: minzdrav.sakha.gov.ru

Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек. Врачи сообщили, что из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение. Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) характеризует эпидемиологическую ситуацию как неблагополучную.

Здание Республиканского детского противотуберкулезного санатория зарезервировали для перепрофилирования коек под инфекционный стационар, в данной ситуации – для заболевших корью, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках оперативных мероприятий министерства здравоохранения совместно с Роспотребнадзором принято решение задействовать детский санаторий с учетом подъема сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории республики, с целью разделения потоков пациентов.

После урегулирования эпидситуации детский тубсанаторий продолжит работу в полном объеме, а дети вернутся на санаторно-курортное лечение.

Министерство здравоохранения Якутии просит жителей республики не отказываться от вакцинации. Непривитые люди заболевают со 100-процентной вероятностью. «Помните, что один заболевший может заразить до 18 человек», – напоминают специалисты. Корь является очень заразной, она может распространяться через вентиляцию и в начальной стадии легко маскируется под простудное заболевание со схожей симптоматикой. Сыпь появляется только на третий-четвертый день болезни. При этом больной человек является распространителем с первой минуты заражения, еще до яркой клинической картины.

Заболевшим необходимо вызвать врача на дом. Чтобы не распространить инфекцию, нужно максимально изолироваться от общения с окружающими.

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#Дальний Восток #здоровье

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