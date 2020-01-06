За первую неделю 2020 года больше тысячи амурчан заболели ОРВИ

Первая неделя наступившего 2020 года в Амурской области обошлась без случаев гриппа. Врачи зарегистрировали 1 354 случая заболеванием ОРВИ. При этом показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 54,6 %.

Чтобы не допустить распространения заболевания, специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области призывают амурчан своевременно обращаться к врачу, а также соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ.

Продолжается ежедневный мониторинг заболеваемости внебольничными пневмониями. По результатам мониторинга, уровень заболеваемости внебольничными пневмониями не превышает контрольные уровни. При этом, учитывая сезонный рост заболеваемости, необходимо соблюдать основные все те же меры профилактики.

Вместе с тем отмечается активизация кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов). Чаще всего заболевают дети.

Продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. За минувшую неделю границу между Россией и Китаем в Амурской области пересекли 10 608 человек. Люди с признаками инфекционных заболеваний среди них не выявлены.

Тем временем в городе Ухань китайской провинции Хубэй регистрируют заболевания пневмонией неизвестного происхождения. В связи с чем специалисты областного управления Роспотребнадзора напоминают туристами об опасности и просят строго соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний. Они опубликованы на сайте ведомства.