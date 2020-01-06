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6января
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сегодня, 15:56 0

83-летняя невеста и самые редкие детские имена: в амурском ЗАГСе подвели итоги года

83-летняя невеста и самые редкие детские имена: в амурском ЗАГСе подвели итоги года
Фото: pixabay.com

В Амурской области зарегистрировали брак жених и невесты с разницей в возрасте в 44 года. За год в Приамурье родилась одна тройня и 98 двойняшек, причем сразу пять пар двоен зарегистрировали в Благовещенске. Итоги минувшего 2019 года подводит управление ЗАГС Амурской области.

В 2019 году самому взрослому жениху, зарегистрировавшему брак, исполнилось 75 лет, а невесте – 83 года. Самая большая разница в возрасте жениха и невесты составила 44 года. На момент регистрации жениху было 72 года, а невесте 28 лет. Больше всего амурчан вступают в брак в возрасте от 20 до 40 лет.

За 2019 год в ЗАГСах Амурской области поздравили более 300 супружеских пар. Большая часть из них прожили в законном браке более 50 лет. Всем им вручили памятные знаки «Юбилярам супружеской жизни».

В 2019 году в Амурской области родилась одна тройня и 98 двоен. Большинство из них появились на свет в Благовещенске и Благовещенском районе. 2 декабря в столице Амуркой области специалисты ЗАГСа зарегистрировали рождение пяти пар двоен. «Надеемся, что в 2020 году в нашей области будет больше таких радостных моментов и в семьях будут рождаться долгожданные малыши!» – говорится в инстаграм-аккаунте управления ЗАГС.

В 2019 году самыми популярными именами в Амурской области для мальчиков стали: Артем, Александр, Иван, Максим и Михаил. Девочкам давали имена: Виктория, Софья, Алиса, Анна. Самыми редкими именами стали Моисей, Кузьма, Мухаммед-Али, Хабиб, Витас, Юлий, Арнольд, Марк Александр, Клим, Билол Джон, Борис, Лукьян для мальчиков и Раиса, Юлия Мия, Нева, Любава, Луиза, Иришка, Марисабель, Матрена, Тереза, Стеффани – для девочек.

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#жизнь

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