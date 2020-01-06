Владивосток вошел в пятерку самых популярных российских городов среди туристов

По итогам 2019 года Владивосток и Приморский край попали в рейтинг самых посещаемых туристами городов и регионов России. Такой список опубликовал портал ТурСтат.

Как сообщает ИА PrimaMedia, в первую пятерку российских регионов России по популярности у туристов вошли Краснодарский край, который в минувшем году посетили 17 миллионов туристов, Московская область (более 16 миллионов), Республика Крым (7,5 миллиона), Ленинградская область, Приморский край и Владимирская область – свыше 5 миллионов каждый.

В первую пятерку городов России, популярных у туристов в 2019 году, вошли Москва – в 2019 году столицу посетили 25 миллионов туристов, Санкт-Петербург (9,1 миллиона), Сочи (6,5 миллиона), Казань (3,5 миллиона) и Владивосток (более 3 миллионов).

Рейтинг представлен по результатам анализа посещаемости туристами городов и регионов России в 2019 году по информации городских и региональных администраций и оценок 2019 года.