В Благовещенске открылся социальный кабинет ветеринарной помощи

В Благовещенске теперь оказывает услуги социальный кабинет ветеринарной помощи. Его открыли амурские зоозащитники на деньги президентского гранта. Волонтеры закупили необходимое оборудование, получили допуск к работе для ветеринаров.

Хвостатых пациентов социальный кабинет принимает с конца 2019 года. Большая часть из них – подопечные волонтеров, взятые с улицы, или те, кого подобрали неравнодушные горожане. Им оказывают медицинскую помощь бесплатно, в том числе чипирование и вакцинирование.

За помощью в социальный ветеринарный кабинет могут обратиться и владельцы домашних животных. Им окажут помощь по ценам ниже, чем в других ветклиниках, сообщает пресс-служба правительства Амурской области со ссылкой на авторов проекта.

Проект «Создание системы социальной ветеринарной помощи – патронаж питомцев приютов» на второй конкурс фонда президентских грантов 2019 года подала общественная организация любителей животных Благовещенска «Велес». С его помощью зоозащитники надеются урегулировать численность бездомных животных, оказывая помощь тем, кто решит взять питомца с улицы.

Программа социальной ветеринарной помощи предполагает оказание бесплатной консультативной помощи владельцам животных, проведение ежегодной вакцинации животных, выбывших из приютов, обработку животных от блох, гельминтов и клещей, бесплатную стерилизацию и кастрацию животных.

На реализацию этого проекта организация «Велес» выиграла 1,7 миллиона рублей. Общая стоимость проекта – почти 3 миллиона рублей.

Это уже четвертый президентский грант амурских зоозащитников. На выигранные деньги они обустроили дрессировочную площадку и заменили 41 вольер для собак.

Во втором конкурсе президентских грантов 2019 года победу одержали 14 проектов амурчан. Их тематика разная: реабилитация онкобольных, вовлечение «трудных» подростков в культурно-досуговую деятельность, помощь безнадзорным животным, популяризация традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, поддержка НКО. На их реализацию авторы проектов могут получить от 500 000 до 3 000 000 рублей.

В общей сложности некоммерческие организации региона получили на реализацию проектов почти 20 миллионов рублей.

На первый конкурс фонда президентских грантов 2020 года поданы 39 проектов амурчан.