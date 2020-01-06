В Приамурье ищут кураторов для кота с диабетом, спасенного от смерти

Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

Фонд «Горячие сердца» 6 января разместил в своем Инстаграме обращение к амурчанам. Волонтеры ищут финкураторов для кота породы сфинкс Рудольфа, у которого сахарный диабет.

«(…) самостоятельно мы уже не справляемся с содержанием кота – в месяц специализированный корм около 3 000 рублей, плюс лекарства от диабета и расходники – около 2 000... Поэтому ищем финкураторов – для кого-то одного сумма может показаться неподъемной, но это же может быть и 3-5 человек, для которых жизнь животного окажется важнее одного похода в кофейню...» – сказано в сообщении. Телефон для связи: 8-962-285-85-62.

В декабре 2019 года волонтеры уже просили помощи для лечения Рудольфа. История этого сфинкса и еще одной породистой кошки потрясла Приамурье в 2018 году – животные, не имеющие шерсти, были выброшены на мороз. Их чудом удалось спасти от смерти.