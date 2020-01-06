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сегодня, 12:29 2

Благовещенский блогер Борода оплатил горожанам покупки в гипермаркете (видео)

Благовещенский блогер Борода оплатил горожанам покупки в гипермаркете (видео)
Фото: кадр видео

Благовещенский блогер Владимир Борода устроил новогоднюю акцию, в ходе которой помог пожилым людям. В одном из гипермаркетов областного центра мужчина, облачившись в костюм Деда Мороза, оплатил пенсионерам их покупки на кассе.

Видео об акции Владимир разметил на своем канале в YouTube. Как видно, пожилые покупатели удивлялись, но благодарили блогера. Пользователи Сети поддержали поступок Бороды: «Молодец!».

Об акциях и пранках, которые устраивает Владимир в Благовещенске, Амур.инфо ранее писало неоднократно. К примеру, в сентябре сообщалось, что блогер провел эксперимент, устроив на городской набережной магазин без продавца. А в декабре – о пранке, в ходе которого в одном из торгово-развлекательных центров подрались Деды Морозы.

Люди реагируют на розыгрыши Бороды по-разному. Некоторые выражают недовольство, как в случае, когда Владимир трогал незнакомых ему людей.

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#Новый год #торговля

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Комментарии
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  • Задело

    Задело
    34 минуты назад

    Прикольно! Молодец !!!

  • Kiseleva Ekaterina

    Kiseleva Ekaterina
    27 минут назад

    Молодец!!!

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