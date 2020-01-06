Режиссер «Дуры» Виталий Дьяченко: мы показываем такой французский театр, которому в русском не учат

Три часа в одной комнате, и вы сидите, как на иголках. Это «Дура» — премьера 136-го сезона Амурского областного театра драмы, остросюжетный детектив, приправленный приемами комедии положений. Что получилось, могут увидеть зрители 6 января.

«Марина Щекина. Роскошная», — говорит зрительница Ирина Власова после первого акта. «Все друг другу изменяют! Мужчины-зрители, по-моему, рот открыли и думали: “Господи, вот бы это случилось со мной!” Ох уж эта Франция», — смеется Евгения Лизунова. Зрители бурно обсуждают спектакль после первого акта. И так всегда, ведь Виталий Дьяченко показал новый формат.

«Было такое ощущение, что это гастроли», — замечает зрительница Ирина и просит еще время «наподумать», унося бурлящее послевкусие домой.

Итак, главный режиссер Амурского театра драмы Виталий Дьяченко поставил спектакль по пьесе Марселя Ашара с вызывающим названием «Дура». Это история одного «английского убийства» – как всегда, запутанного и остросюжетного. Однако эта история еще и приправлена пикантными подробностями, полна шарма и юмора.

На основе пьесы снято два фильма — «Выстрел в темноте» американская детективная комедия 1964 года режиссёра Блейка Эдвардса, и «Дура» 1991 года, в которой сыграли звезды российского кино – Николай Караченцов, Анна Самохина, Вениамин Смехов. Однако Виталия Дьяченко это соседство никак не смущает.

«Это иллюзия, если кажется, что это исключительно кинематографичная вещь. Есть приемы, которые работают только в театре, в кино они становятся скучными. Все происходит в одном запертом кабинете – в кино этот гротеск передать сложно, это скучно. Некоторые вещи теряют свое обаяние. Эти приемы работают в методе де Фюнеса – Фернанделя, это специфика французского театра», — отметил режиссер.

Специфика французского театра поддалась амурским актерам. В спектакле заняты артисты Игорь Омельков, Константин Таванцев, Максим Червяков, Александр Симонец, Семён Налетов, Никита Жидовленко, Марина Щёкина, Екатерина Мартынова, Екатерина Гордейчик и Александра Дымшакова. Больше всех по роли «жжет» Александра Дымшакова. Играя до глубины души провинциальную служанку, в переводе на современный лад, практически «с района», она смешно коверкает слова и ударения. Зрители то и дело хохочут.

Все актеры по-своему интересны, Виталий Дьяченко, дав им некоторую свободу, задал и четкий ритм.

«Жозефина произносит слово "изгвоздался". На самом деле "изгваздался", с ударением на второй слог произносится. Это по тексту, такое слово существует. С одной стороны, у них да, свобода. С другой – это жесткая партитура. Все дело в том, что в этом жанре можно импровизировать внутри ритмической структуры. Эта пьеса написана примерно стихами. Выбиваешься, и вылетаешь из ритма. Есть саспенс – ожидание, тревога, а есть расслабление. Это важная драматургическая партитура и мы ее соблюли», — рассказал Виталий Дьяченко.

Новый спектакль – это всегда работа на вырост. Спустя полмесяца он уже немного другой – окрепший и обросший актерской мышцей. На поклоне зрители аплодировали стоя. Виталий Дьяченко, как обычно, под крики «режиссера» быстро появился и исчез со сцены.

«Ой, я этого ужасно не люблю. Когда режиссеры выходят, собирают лавры. Ахха, бухаются еще на колени перед зрителями, потом их поднимать! – рассмеялся Виталий Дьяченко. — Стоит один раз так сделать, и не успеешь оглянуться, как ты такой сидишь с такой глубокомысленной миной на лице и вещаешь: “Мой творческий путь начался в далеком… году…”».

Между тем спектакль однозначно удался, говорят зрители. «Понравилась динамика, режиссура, игра актеров. Во всем была свежесть. Хотелось бы посмотреть спектакль спустя время, как он обживется», — рассказала зрительница Ирина.

6 января спектакль «Дура» покажут в 18 часов. Купить билеты можно и через сайт театра.

Больше фото в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.