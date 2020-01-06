Девочка Ангелина стала первой новорожденной в Белогорске в 2020 году

Ранним утром 6 января в Белогорске появился на свет первый новорожденный города в 2020 году. В семье Черевко это третий ребенок по счету. Девочку родители назвали Ангелиной.

«Вес малышки 2 килограмма 680 граммов, рост 50 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, роды прошли успешно, – рассказала заместитель главы Белогорска по вопросам местного самоуправления Марина Сабуцкая. – Татьяна Викторовна работает пекарем в воинской части. С мужем Алексеем Владимировичем они уже воспитывают двух мальчиков».

2019 год завершился в Белогорске новорожденными 26 декабря. В семье Кошелевых родилась двойня: мальчик и девочка. Вес Елизаветы 2 килограмма 210 граммов, рост 46 сантиметров, Макара – 1 килограмм 910 граммов, рост 48 сантиметров. Родители Максим Викторович и Юлия Андреевна уже воспитывают шестилетнего Матвея, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

Ранее сообщалось, что всего в 2019 году родилось 776 жителей Белогорска. Из них 389 девочек и 387 мальчиков.

Начиная с 2018 года, все рожденные жители города получают памятные знаки «Рожденному в Белогорске».

«Вручение знаков – одна из мер укрепления семейных ценностей белогорцев, – добавила Марина Сабуцкая. – Начиная с 2014 года, по инициативе главы города Станислава Мелюкова, семьям Белогорска, где рождаются двойни и тройни, из городского бюджета осуществляются выплаты. В 2019 году 5 семьям, где появились двойняшки, выплачено полмиллиона рублей – по сто тысяч каждой семье. За пять лет материальную поддержку получили 34 семьи на сумму 6,3 миллиона рублей».