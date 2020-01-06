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Не потушенная сигарета привела к пожару, погибла пожилая амурчанка

Не потушенная сигарета привела к пожару, погибла пожилая амурчанка
Фото: 28.mchs.gov.ru/

5 января произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Широкий. К моменту прибытия пожарных из квартиры на втором этаже шел густой дым. Там было обнаружено тело погибшей хозяйки 1957 года рождения.

Квартира повреждена огнём по всей площади, произошло обрушение кровли. Из соседних жилых помещений огнеборцы эвакуировали восемь человек. В тушении были задействованы боевые расчеты пожарной части № 58 города Райчихинска, № 13 поселка Прогресс и отдельного поста поселка Широкий, всего 10 человек и три единицы техники.

По версии специалистов, пожар явился следствием неосторожного обращения с огнем при курении. Как отмечают специалисты, это – одна из самых распространенных причин пожаров. По предварительной информации, за пять праздничных дней в Амурской области из-за этого произошло пять пожаров, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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