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В Чигирях нашли лису с травмированными лапами

В Чигирях нашли лису с травмированными лапами

4 января от на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило сообщение, что по посёлку Чигири бегает дикая лиса. Дежурная смена спасателей амурского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда, прибыв к месту вызова, определила, что у лисы повреждены задние лапы.

Передними лапами лиса забралась в трубу канавы водоотведения в частном секторе. Спасатели, используя приспособление для отлова собак, залезли в трубу и поймали лису. После этого ее отвезли в Амурский биолого-туристический центр, где передали работникам для лечения и реабилитации, сообщает амурское управление МЧС.

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#животные #происшествия

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