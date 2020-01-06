Команда ДВОКУ стала лучшей в стрельбе из пистолета в Амурской области

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища заняла первое место в соревнованиях по стрельбе из ручного стрелкового оружия, посвященных образованию органов безопасности Российской Федерации. Мероприятие состоялось в тире Амурского областного отделения «Динамо».

Как сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в состязаниях приняли участие руководители и заместители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Амурской области и местного самоуправления Благовещенска. Всего 22 команды.

Команду ДВОКУ возглавлял начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов. По условиям соревнований каждому участнику необходимо было сделать по 10 зачетных выстрелов в мишень, находящейся на удалении 25 метров. Стрелки показали высокие результаты. Лучшую стрелковую подготовку продемонстрировала команда ДВОКУ. В число призеров также вошли команды управлений МВД и ФСБ.