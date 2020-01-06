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Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
Фото: Jaroslav Ozana

Финал молодежного чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Канады над россиянами со счетом 4:3. Встреча прошла на Ostravar Aréna в чешской Остраве. Игру судили финские арбитры Ласси Хейккинен и Кристиан Викман.

Как пишет РБК, россияне вышли вперед на 30-й минуте, реализовав большинство. После сольного прохода капитана сборной Григория Денисенко шайба оказалась у Егора Замулы, защитник бросил от синей линии, и Никита Александров удачно подставил клюшку. Арбитры отправились смотреть видеоповтор, подозревая, что российский форвард сыграл высоко поднятой клюшкой, но шайбу засчитали. Через минуту судьи удалили сразу двух хоккеистов сборной России — Даниила Журавлева и Дмитрия Воронкова. Для того чтобы сравнять счет, канадцам хватило 22 секунд. Дилан Казенс добил шайбу в ворота после рикошета от российского вратаря Амира Мифтахова.

На 35-й минуте сборная России вновь вышла вперед. Канадский голкипер Джоэль Хофер среагировал на бросок Александра Романова от синей линии, но шайбу прижать не смог. Денисенко лежа со второй попытки протолкнул шайбу под вратарем.

На 49-й минуте россияне в третий раз поразили ворота соперника. Илья Круглов сделал передачу из-за ворот, Максим Соркин выдержал паузу и отправил шайбу в дальний верхний угол. Через 34 секунды Канада сократила разрыв в счете. Кален Эддисон нанес мощный бросок, и шайба после двух рикошетов от ног Коннора Макмайкла влетела в ворота. Арбитры не заметили не видеоповторе умышленную игру коньком у канадца. На 52-й минуте Воронов снова заработал удаление, и канадцам на реализацию большинства хватило десяти секунд. Эддисон сделал еще одну результативную передачу, и капитан команды Барретт Хэйтон точно бросил из правого круга вбрасывания.

На 52-й минуте Воронов снова заработал удаление, и канадцам на реализацию большинства хватило десяти секунд. Эддисон сделал еще одну результативную передачу, и капитан команды Барретт Хэйтон точно бросил из правого круга вбрасывания.

На нынешнем чемпионате мира сборная России вышла в плей-офф с третьего места в группе B. Команда Валерия Брагина одержала две разгромные победы — над Канадой (6:0) и Германией (6:1) — и потерпела два поражения — от Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале россияне победили сборную Швейцарии со счетом 3:1. Две шайбы забросил Дмитрий Воронков. В полуфинале команда одолела в овертайме Швецию (5:4). По дублю оформили Иван Морозов и Егор Соколов.

За чемпионатом следили и многие амурчане. Например, глава Мазановского района Михаил Пивень. «Увы мы вторые. Всё по делу. Сами виноваты. Играть нужно до последней секунды. Это хоккей. Слишком рано поверили в победу. Канада выиграла по делу. Серебро тоже хорошо, но обидно упустили победу. Это хоккей!» – написал глава района в своем аккаунте в Инстаграме.

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Комментарии
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  • Рыыыж

    Рыыыж
    46 минут назад

    Все равно лучшие)

    За последние годы лучшая молодежка.

  • inoy

    inoy
    32 минуты назад

    все шансы на золото были......

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