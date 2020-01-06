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Выбор читателей за 5 января

Выбор читателей за 5 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 5 января.

В Приморье при катании на тюбинге погибла четырехлетняя девочка

В поселке Лозовый города Партизанск Приморского края произошла трагедия. Катаясь на тюбинге с горы, погибла четырехлетняя девочка. По данным краевого следственного управления, смертельные травмы ребенок получил при ударе о дерево.

Во Владивостоке одновременно ушли под лед десятки автомобилей (видео)

Несколько десятков автомобилей ушли под воду в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке. Тонкий лед не выдержал многотонного напора и провалился. Под водой оказались больше 30 автомобилей.

От 11 градусов со знаком минус: прогноз погоды в Амурской области на 5 января

В воскресенье, 5 января, в Амурской области ожидается небольшая облачность, существенных осадков не предвидится. Днем температура воздуха – от 11 до 16 градусов, по северу намного холоднее.

Амурчан просят помочь в поисках мужчины, вышедшего на улицу в легкой одежде

В Амурской области разыскивается молодой человек, вышедший из дома без верхней одежды. Константин Зелинский пропал в селе Озерное Серышевского района вечером 1 января.

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#Обзор #интернет #СМИ

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