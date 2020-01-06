Выбор читателей за 5 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 5 января.

В поселке Лозовый города Партизанск Приморского края произошла трагедия. Катаясь на тюбинге с горы, погибла четырехлетняя девочка. По данным краевого следственного управления, смертельные травмы ребенок получил при ударе о дерево.

Несколько десятков автомобилей ушли под воду в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке. Тонкий лед не выдержал многотонного напора и провалился. Под водой оказались больше 30 автомобилей.

В воскресенье, 5 января, в Амурской области ожидается небольшая облачность, существенных осадков не предвидится. Днем температура воздуха – от 11 до 16 градусов, по северу намного холоднее.

В Амурской области разыскивается молодой человек, вышедший из дома без верхней одежды. Константин Зелинский пропал в селе Озерное Серышевского района вечером 1 января.