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сегодня, 08:04 4

Некоторых россиян ждет повышение зарплат

Некоторых россиян ждет повышение зарплат
Фото: pixabay.com

В 2020 году большинство российских работодателей планирует повысить заработную плату сотрудникам. Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату собираются около 80 %, среди компаний с иностранным капиталом – примерно 90 %.

Как сообщает РИА Новости, медианное значение пересмотра означает прибавку в 10 % к текущей зарплате у отечественных компаний, 7 % – у иностранных работодателей. Часть организаций пересмотрит зарплаты уже в январе, другие сделают это в течение полугодия.

Как отмечает издание, эксперты портала «Работа.ру» также выяснили, что заработная плата россиян в среднем увеличится на 7–9 %.

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#работа

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    с чего бы это?Путина послушались?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Аликантес чего бы это?Путина послушались?


    На Хэнд Хантере проводили опрос. Опрошенных было меньше сотни, по инфе от них и новость эта транслируется по всем утюгам страны.

  • кержак

    кержак
    58 минут назад

    ...с почином! щас всех нагнут.надо же высочайшую волю сполнять...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    31 минута назад

    "Некоторых россиян ждет повышение зарплат" ключевое слово в названии статьи - некоторых. А рост цен и тарифов, ждёт ВСЕХ россиян.

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