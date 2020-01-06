Некоторых россиян ждет повышение зарплат

В 2020 году большинство российских работодателей планирует повысить заработную плату сотрудникам. Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату собираются около 80 %, среди компаний с иностранным капиталом – примерно 90 %.

Как сообщает РИА Новости, медианное значение пересмотра означает прибавку в 10 % к текущей зарплате у отечественных компаний, 7 % – у иностранных работодателей. Часть организаций пересмотрит зарплаты уже в январе, другие сделают это в течение полугодия.

Как отмечает издание, эксперты портала «Работа.ру» также выяснили, что заработная плата россиян в среднем увеличится на 7–9 %.