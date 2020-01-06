Гороскоп 6 – 12 января: Девам стоит побездельничать, у Козерогов исполнится желание

Общий астрологический прогноз на неделю с 6 января по 12 для всех знаков Зодиака.

Овен. Овнам сопутствует удача, за какие бы дела вы ни брались. Вы решительны, и ваши цели достигаются, несмотря на все препятствия.

Телец. Удачное время для трудоголиков. А если Вы не только работоспособны, но и обладаете творческим мышлением, Ваши шансы на успех увеличиваются. Сейчас идеальный момент для крупных и даже рискованных финансовых операций.

Близнецы. Срочные дела займут все время. Действовать придется быстро, на опережение. Зато сумеете извлечь пользу из любой мелочи. Для успешного продвижения карьеры, возможно, придется сменить привычную тактику на прямо противоположную. Удовольствие принесут путешествия – вас ждут новые впечатления и друзья.

Рак. Время решать вопросы, связанные с долгами, кредитами, наследством или страховками. Старайтесь уложиться в первую половину недели. Во второй половине могут возникнуть затруднения и препятствия.

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Лев. У кого-то день трудный, тяжёлый и так далее, а у Львов весьма себе радостный и перспективный. Именно сегодня перед многими представителями водной стихии появится возможность взобраться по карьерной лестнице, прыгая через две ступеньки.

Дева. Если давно ожидаемые события так и не произойдут, не расстраивайтесь – судьба не просто так испытывает ваше терпение. Будьте благоразумны, не лезьте на рожон, вспомните о любимом хобби или позвольте себе побездельничать – в конце концов, это бывает с вами нечасто.

Весы. Неделя не самая благоприятная для вашего здоровья, Вы можете почувствовать себя беззащитными перед разными обстоятельствами. Длительное переутомление может привести к проявлению хронических заболеваний.

Скорпион. Неделя для Скорпионов может оказаться достаточно плодотворной. Не стоит отказываться от интенсивной работы и сверхурочного труда. Положение планет обещает Скорпионам новые возможности в отношениях с руководством: им могут открыться важные конфиденциальные сведения.

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Стрелец. Внушительная сумма может неожиданно появиться в вашем кошельке. Не спускайте ее на спонтанные покупки, лучше отложите для важных целей в будущем. Сложности ожидают в отношениях с родственниками, поэтому будьте терпеливы и сдержанны.

Козерог. На этой неделе у Козерогов могут происходить много приятных событий. Некоторые ваши заветные желания будут исполнены. Внешние обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Многие вопросы и проблемы разрешатся сами собой, без вашего активного участия в процессе. В этот период возрастает положительная роль друзей.

Водолей. Очень благоприятное время для свадьбы или для начала романтических отношений. Вы притягательны, сексуальны, и мужчины это чувствуют на расстоянии. Однако в вашем ближайшем окружении может появиться человек с нечестными намерениями.

Рыбы. К Вам в дверь постучат перемены. И в Вашей власти решать, впускать их, или нет. Во всяком случае, они будут готовы некоторое время подождать с той стороны. Однако не забывайте, что это не совсем учтиво с Вашей стороны. Мало ли, как потом могут сложиться обстоятельства.

Астролог: Вальдемар Небоходцев