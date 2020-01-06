Гороскоп 6 января: Овнам стоит держать эмоции под контролем, у Стрельцов большая любовь

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. День несет двойственную характеристику. Вам следует подготовиться к встрече со старой привязанностью, удастся восстановить прежние прерванные по каким-то причинам отношения, расширить круг общения или благодаря новым знакомствам разрешить старые проблемы. Звезды советуют держать эмоции под контролем.

Телец. День благоприятен для поездок и путешествий. Однако не все Тельцы смогут это себе позволить из-за недостатка денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. А новые планы потребуют от Вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Кроме того, Вам придется постараться и для достижения гармонии в собственном доме.

Близнецы. День начала любого важного дела, использования информации. Если сегодня Вам предложат новое дело, соглашайтесь – звезды сулят успехи процветание в любых начинаниях. Благоприятный день для общения, поиска новых источников заработка. Беды обходят Вас стороной. Тайный недруг попробует подставить вам ножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете.

Рак. Крайне неблагополучный день. Жизненный потенциал снижен, что может привести к проблемам со здоровьем. Неблагоприятное расположение звезд. Особенно это касается мужчин-Раков. Сегодня Вы можете почувствовать головные боли, боли в коленных суставах, обострения хронических заболеваний. Не рассчитывайте на успех в новых делах или выигрыш в азартных играх.

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Лев. Возможно, именно сегодня Вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуется значительное время или финансовые траты. Судьба опять готовит вам испытания. Вероятно, сегодня любое дело потребует от Вас гораздо больше усилий и времени, чем Вы предполагали.

Дева. День отдыха, размышлений, созерцательности. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, длительные прогулки.В любом деле сегодня не стоит полагаться на чужое мнение или ожидать помощи от кого-либо. Нельзя отказывать в выполнении просьб. Отношения с любимым человеком наладятся. Но следите за тем, чтобы не обидеть его неосторожным словом.

Весы. Жизненный потенциал так высок, что Вам будет сложно оценить истинное положение вещей. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе, чтобы не вызвать замечания начальства или сотрудников. Не исключены эмоциональные всплески или импульсивные поступки, которые будут непонятны для окружающих. Склонность к драматизации проблем может привести к скороспелым выводам.

Скорпион. Возможно, сегодня Вам посчастливится решить проблемы в личной жизни, которые не покидали Вас на протяжении последних дней. Звезды гарантируют признание и успех в том случае, если Ваши поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте.

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Стрелец. День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела — результат окажется более чем сомнителен. Избегайте риска при заключении коммерческих сделок. Не ставьте перед собой глобальных задач. В личной жизни предвидится приятное событие.

Козерог. Напряженный день, который может оказаться очень сложным для женщин-Козерогов. Их жизненный потенциал снижается, поэтому вероятны сложности в семейных отношениях, недоразумения или ошибки в работе, неудачи в личной жизни. Мужчинам-Козерогам, наоборот, следует рассчитывать на покровительство звезд. Не исключено, что Вас ждет приятный сюрприз, хорошее известие или выигрыш.

Водолей. Судьба опять готовит Вам испытания. Возможно, именно сегодня Вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуется значительное время или финансовые траты. Даже в стабильных парах вероятны разногласия из-за занятости или невозможности полноценного общения.

Рыбы. Неблагоприятный день, связанный с падением жизненного уровня. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства.

Астролог: Вальдемар Небоходцев