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5января
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В «Веселое Рождество» на главной площади Благовещенска растопят самовар

В «Веселое Рождество» на главной площади Благовещенска растопят самовар

Святочные гадания, ярмарка рождественских сувениров и пряников, колядки и разные другие забавы. Такую программу приготовили для благовещенцев и гостей города артисты Городского дома культуры.

В 13 часов на открытой сцене начнется театрализованная программа, в которой выступят лучшие фольклорные коллективы города. На площади в это время будет работать 9 интерактивных зон. В организации праздника примет участие около 150 человек.

Рядом с малой сценой развернется площадка «Казачьи забавы». Здесь будет организована выставка самоваров, казачьей утвари и одежды, которую можно будет примерить. Помимо этого, гостям покажут, как раньше растапливали самовар и нальют чаю с сушками.

В 14 часов на катке для любителей активных игр пройдут рождественские эстафеты, а на интерактивной площадке «Три богатыря» — бои подушками, перетягивание каната и новогодний армрестлинг. Участников ждут подарки.

«Кроме того, каждый день до 8 января включительно на территории снежного городка можно сфотографироваться с ростовыми куклами, рассказать им стих и получить подарок. В числе гуляющих ростовых кукол есть и мышь – символ наступающего года по восточному календарю», – пояснили в городском управлении культуры.

Как в прошлые годы в Благовещенске праздновали Рождество, читайте в авторском блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».

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#культура #праздники

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