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5января
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сегодня, 19:57 3

Иностранцам ограничили возможности для работы в России

Иностранцам ограничили возможности для работы в России
Фото: pixabay.com

В 2020 году в России уменьшится доля мигрантов, работающих в строительстве, сельском хозяйстве, торговле и на транспорте. Сферы, где им запретят или разрешат работать, но в ограниченном количестве, определены правительством и утверждены специальным постановлением. Для Амурской области сделали ограничение.

Мигрантам запрещено работать на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, в аптеках, в торговле вне магазинов, палаток и рынков. В торговле алкоголем и табаком в специальных магазинах, мигрантам трудиться разрешено, но есть ограничения: их там должно быть не более 15 % от общего количества работников организации.

В деятельности в области спорта доля гастарбайтеров не должна превышать 25 %, и почти такая же доля – 26 % – предусмотрена для предприятий сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта.

Как сообщает «Российская газета», есть ограничения на труд иностранцев в строительстве и выращивании овощей. Так, в строительстве допустимая доля мигрантов – 80 % (исключение сделано для Бурятии, Амурской области и Москвы, где нет ограничений для найма гастарбайтеров в эту сферу), а в Дагестане, напротив, устанавливается более низкая доля – 50 %.

Сельхозпредприятия смогут нанимать для выращивания овощей иностранцев до 50 % от общего числа работников.

Также на 2020 год снижена квота на привлечение «визовых мигрантов». Их можно пригласить на работу в Россию не более 104 тысяч человек. В прошлом году квота была на 40 тысяч больше. Безвизовые мигранты едут работать в Россию без квот.

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#работа

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    56 минут назад

    своих безработных девать некуда-зачем нам эти?

  • Victrix

    Victrix
    30 минут назад

    Аликанте

    своих безработных девать некуда-зачем нам эти?



    Корабль испанский трехмачтовый,

    Пристать в Голландию готовый:

    На нем мерзавцев сотни три,

    Две обезьяны, бочки злата,

    Да груз богатый шоколата,

    Да модная болезнь: она

    Недавно вам подарена.

    (с)

  • Аликанте

    Аликанте
    16 минут назад

    да знаем мы эту болезнь-нам она зачем?

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