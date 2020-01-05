XVIII «Амурская осень» стартует 12 или 13 сентября

XVIII фестиваль кино и театра «Амурская осень» стартует 12 или 13 сентября. К такому решению пришли его организаторы. Президент фестиваля Сергей Новожилов провел в Благовещенске рабочую встречу с исполнительным директором Ольгой Смирновой и министром Надеждой Доргуновой.

Как сообщила исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова, все три основных конкурса — театральной антрепризы, фильмов полного и короткого метра — будут сохранены. Три последних года на фестивале проводились мастер-классы для кинолюбителей, в этом году пройдет серия мастер-классов для театральных коллективов. Это дань Году театра.

До Благовещенска Сергей Новожилов побывал в Хабаровске, а теперь отправился в Харбин для организации зарубежной части «Амурской осени». В этом году исполнится 15 лет установления взаимосвязей фестиваля и столицы провинции Хэйлунцзян. Принято решение о том, что все мероприятия, которые проведет «Амурская осень» в Китае, будут посвящены 75-летию окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

Кстати, по прилете в Харбин Сергей Новожилов на своей странице в Инстаграме уже успел удивиться технической новинке местного аэропорта. Там в пункте выдачи багажа установили видеоэкран, с помощью которого можно проследить путь своего чемодана от выгрузки до доставки на транспортерной ленте.