СМИ опубликовали топ-10 январских олимпиад, дающих баллы к ЕГЭ–2020

До Единого государственного экзамена осталось почти полгода, но шансы получить дополнительные баллы есть уже сегодня у любого школьника. Их можно заработать за участие в предпрофильном экзамене и победу в олимпиадах. Регистрация на них уже началась.

Заявления на предпрофильный экзамен принимаются до 10 января 2020 года. Но допустят до него только тех, кто учится в профильных классах. Это, прежде всего, медицинские, инженерные, кадетские классы. Оценивается экзамен, как и ЕГЭ, по 100-балльной системе. «Российская газета» опубликовала топ-10 январских олимпиад. 1. Олимпиада МГИМО МИД России для школьников. История, обществознание – отборочный этап по 10 января. 2. «Нанотехнологии – прорыв в будущее». Нанотехнологии, химия, физика, математика, биология. Конкурс «Гениальные мысли» – окончание 24 января. 3. Всероссийская Толстовская олимпиада. Литература. Отборочный тур до 31 января. 4. Герценовская олимпиада школьников – иностранные языки. Окончание дистанционного этапа – конец января 2020. Герценовская олимпиада школьников – география. Окончание дистанционного этапа 10 февраля. 5. Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех». Педагогические науки и образование. Окончание дистанционного этапа – конец января 2020. 6. Междисциплинарная олимпиада школьников имени Вернадского. История, обществознание. Отборочный этап до 10 февраля. 7. Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки». Биология, история, математика, русский язык, физика, химия – в Ярославле до 20 января 8. Евразийская лингвистическая олимпиада. Иностранный язык. Отборочный тур по 18 января. 9. Московская олимпиада школьников. Все предметы. Химия – до 21 января, история – до 15 января, обществознание – до 15 января. 10. Олимпиада «Курчатов». Физика, математика. Отборочный этап с 4 февраля.

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Елена Котейко