Благовещенск готовится отмечать Рождество Христово

Благовещенская епархия опубликовала расписание рождественских служб в кафедральном соборе. Празднование Рождества Христова начнется с всенощного бдения вечером в Сочельник, 6 января.

Исповедь и всенощное бдение начнутся в 17 часов. Затем, с 23 часов, состоится прославление Рождества Христова – народное пение колядок. Ровно в полночь начнется литургия. Ее посещение является одной из главных православных традиций.

Утром 7 января, в 9:30, будут исповедь и литургия, по окончании которой православные споют колядки. В 17 часов в этот день в кафедральном соборе назначено вечернее богослужение. Храм находится по адресу: Благовещенск, переулок Релочный, 15.

У храмов к Рождеству устраиваются вертепы из еловых ветвей с иконой или фигурами Святого Семейства, трех волхвов, ангелов, животных. Рождественские события, произошедшие больше 2 000 лет назад, прославляются в особых праздничных песнях – колядках. Столы украшают особым рождественским хлебом – калачом, который помещается на пучок свежего сена и символизирует Рождение в яслях Богомладенца.

Наряженная ель, которая стала символом Новогодних праздников, – тоже Рождественская традиция. Ее привез из Европы Петр I. В ХХ столетии на елку были «гонения», но в 1935 году зимний праздник вернули вернуть людям, как и традицию ставить елку.

География празднования Рождества по всему миру очень велика. С особым красочным размахом его отмечают на Святой Земле. Празднование сосредоточено в Иерусалиме и Назарете – городе, где прошло детство Спасителя, и собственно в Вифлееме, где Христос родился. Рождество отмечают два раза – 25 декабря и 7 января. Но католики и православные не находят в этом повода для споров. Наоборот, по очереди ходят друг ко другу в гости и дарят подарки. По православной традиции, торжества начинаются утром 6 января. Из Иерусалимской Патриархии в Вифлеем идет крестный ход. Дома накануне Рождества украшаются елками и гирляндами. Также в Вифлееме существует традиция делать вертепы и рождественские фигурки из оливкового дерева.

В Греции к празднику наряжают не только ели, но и кораблики. С ними дети и ходят колядовать. На городских площадях вместе с елками стоят нарядные модели кораблей. Эта традиция появилась гораздо раньше, чем украшение елей. Главное блюдо на рождественском столе у греков – Христопсомо, сдобный хлеб. В качестве угощения также подают сухофрукты, орехи и гранат как символ новой жизни.

Колядовать в канун Рождества или «Святой вечер» любят на Украине. 6 января по городам и селам гуляют колядники. Прямо у порогов домов разыгрываются рождественские сценки и поются песни. Затем колядники разворачивают специальный мешок, куда хозяева дома насыпают угощения.

Главное блюдо в Святой вечер на украинском столе – «кутя». Это пшеничная или рисовая каша с медом, изюмом и маком. Запивают ее ароматным узваром – компотом из сухофруктов. Трапезничать начинают после Рождественской службы. Помимо традиционного калача на стол обязательно ставят жареного гуся, чернослив, фаршированный орехами. Праздничные посиделки и застолья длятся до самого Крещения.

Согласно белоруской традиции, ужин в Сочельник хоть и щедрый, но постный. Строго состоит из 12 блюд в честь 12 апостолов. Рождественская же трапеза не имеет особого меню. Православные просто разговляются. Праздничный стол застилают сеном. Посреди стола ставится свеча, которая символизирует Вифлеемскую звезду. За таким столом положено собираться всем родственникам.

В Грузии на Рождество устраивают Крестный ход, в котором идет духовенство и дети. В нем также участвуют ряженые, изображающие евангельских персонажей. В каждом из регионов Грузии на рождественский стол подают свои праздничные блюда. Обязательной считается только свинина и сладости.

В Сербии Рождество называется Божич. За два дня до праздника, в день под названием «Тунцидан», закалывают свинью или овцу. В канун Рождества мужчины идут в лес за бадняком – это поленья молодого дуба. Древесину целуют все члены семьи, мажут медом и кладут в огонь. Бадняк символизирует полено, которое пастухи принесли в дар Иосифу, чтобы согреть холодные ясли, где родился младенец Иисус, и напоминает людям о кресте, на котором распяли Спасителя. Дерево должно гореть в очаге в три последующих дня.

Рождество – один из самых любимых праздников румын. Там также пекут рождественские калачи, но плетут их в виде восьмерки. На рождественскую елку принято помещать икону Рождества Христова. В небольших поселениях праздничный стол благословляет священник, который сам ходит по домам. А праздничная трапеза обязательно включает в себя голубцы и долму. Румыны очень любят колядовать. Гуляния охватывают и города и села. Люди с радостью надевают костюмы даже если едут на общественном транспорте.

В Молдавии «двойное» Рождество отмечают официально. Здесь, как и на Святой Земле, празднуют и 25 декабря, и 7 января – то есть и по григорианскому, и по юлианскому календарю. Традиционный стол в Молдове украшают 12 блюд. Одно из главных праздничных угощений – калач, как и в Румынии, плетется в виде незавершенной восьмерки. Праздничный стол традиционно украшают блюдами из свинины. Это символ благополучия достатка в доме.

Рождество Христово – значимый и любимый праздник во многих странах и для многих людей. Он объединяет семьи, целые народы и поколения, которые вот уже 2 000 лет славят приход в мир Богочеловека, подарившего каждому шанс на Спасение.